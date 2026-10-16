Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Corning-Performance
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2021 wurden Corning-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Corning-Papier 37,95 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corning-Aktie investiert, befänden sich nun 2,635 Corning-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 138,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 364,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 264,77 Prozent vermehrt.
Corning erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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