Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Profitabler Corning-Einstieg?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Corning-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Corning-Anteile letztlich bei 23,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Corning-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,982 Corning-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 123,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 205,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 420,53 Prozent vermehrt.
Am Markt war Corning jüngst 116,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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