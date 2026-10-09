S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Corning eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Corning-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 339,674 Corning-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 152,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 912,36 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 51 912,36 USD entspricht einer Performance von +419,12 Prozent.

Corning wurde jüngst mit einem Börsenwert von 140,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at