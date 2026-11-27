Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Investmentbeispiel
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corning von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Corning-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Corning-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,196 Corning-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,90 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 25.11.2026 auf 100,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,90 Prozent.
Corning war somit zuletzt am Markt 86,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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