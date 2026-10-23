Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Lukrative Corteva-Investition?
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Corteva-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Corteva-Aktie an diesem Tag 7,32 USD wert. Bei einem Corteva-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,667 Corteva-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 175,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,75 Prozent.
Alle Corteva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|11,11
|-2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.