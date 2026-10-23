S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Corteva eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Corteva-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Corteva-Aktie an diesem Tag 7,32 USD wert. Bei einem Corteva-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,667 Corteva-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 175,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,75 Prozent.

Alle Corteva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at