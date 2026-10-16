Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Rentable Corteva-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Corteva-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,15 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Corteva-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 092,662 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Corteva-Papiers auf 12,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 073,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,73 Prozent vermehrt.
Corteva wurde am Markt mit 8,96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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