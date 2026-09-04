Corteva Aktie

Corteva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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Lukratives Corteva-Investment? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Corteva-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corteva-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Corteva-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corteva-Aktie investiert, befänden sich nun 222,618 Corteva-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (88,62 USD), wäre das Investment nun 19 728,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,28 Prozent angewachsen.

Corteva wurde am Markt mit 59,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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