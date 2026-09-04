Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Lukratives Corteva-Investment?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Corteva-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Corteva-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corteva-Aktie investiert, befänden sich nun 222,618 Corteva-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (88,62 USD), wäre das Investment nun 19 728,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,28 Prozent angewachsen.
Corteva wurde am Markt mit 59,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
|
04.09.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corteva-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|75,42
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.