Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Corteva-Investment
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor einem Jahr abgeworfen
Die Corteva-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,152 Corteva-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 153,84 USD, da sich der Wert einer Corteva-Aktie am 17.09.2026 auf 81,53 USD belief. Das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent.
Jüngst verzeichnete Corteva eine Marktkapitalisierung von 53,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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