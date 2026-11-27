Bei einem frühen Corteva-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2021 wurde das Corteva-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Corteva-Aktie 7,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Corteva-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 423,283 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 713,62 USD, da sich der Wert einer Corteva-Aktie am 25.11.2026 auf 8,23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,14 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Corteva eine Marktkapitalisierung von 5,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at