S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr eingebracht

Das Corteva-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,93 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Corteva-Aktie investierten, hätten nun 10,068 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 9,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,47 Prozent.

Der Marktwert von Corteva betrug jüngst 8,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at