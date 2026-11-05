S&P 500-Titel CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CoStar Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der CoStar Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CoStar Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,420 CoStar Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 46,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,75 Prozent verringert.

CoStar Group wurde am Markt mit 12,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at