S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in CRH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CRH-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CRH-Anteile an diesem Tag 53,36 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 187,406 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 100,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 853,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,53 Prozent zugenommen.

CRH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at