CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Profitable CRH-Investition?
|
11.08.2026 10:04:10
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CRH-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CRH-Anteile an diesem Tag 53,36 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 187,406 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 100,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 853,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,53 Prozent zugenommen.
CRH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CRH
Nachrichten zu CRH plc
|
04.08.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: CRH öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: CRH stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu CRH plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRH plc
|86,92
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.