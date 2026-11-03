CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|CRH-Anlage im Blick
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03.11.2026 10:03:41
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem CRH-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CRH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200,401 CRH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 356,71 USD, da sich der Wert eines CRH-Papiers am 02.11.2026 auf 96,59 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,57 Prozent gesteigert.
CRH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CRH
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