CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|CRH-Anlage
|
24.11.2026 10:03:35
S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die CRH-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CRH-Anteile an diesem Tag bei 61,76 USD. Bei einem CRH-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,917 CRH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 940,09 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 23.11.2026 auf 92,27 USD belief. Das entspricht einem Plus von 49,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 58,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CRH
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