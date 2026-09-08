S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CRH-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren CRH-Anteile an diesem Tag 51,42 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,945 CRH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183,31 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 04.09.2026 auf 94,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 83,31 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 62,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at