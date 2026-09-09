Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Crown Castle-Performance 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crown Castle von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Crown Castle-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Crown Castle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 94,50 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 10,582 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 803,92 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 08.09.2026 auf 75,97 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 803,92 USD entspricht einer negativen Performance von 19,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Crown Castle belief sich zuletzt auf 32,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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