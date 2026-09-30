Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Profitable Crown Castle-Anlage? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Crown Castle-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Crown Castle-Papier an diesem Tag bei 94,21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,615 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 67,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 711,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Crown Castle eine Marktkapitalisierung von 28,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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