Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Lukrative Crown Castle-Anlage? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Crown Castle gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Crown Castle-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98,41 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Crown Castle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,616 Crown Castle-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 7 443,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,57 Prozent.

Crown Castle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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