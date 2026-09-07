CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Lukrative CSX-Anlage?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das CSX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CSX-Papier bei 32,53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 307,409 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 15 189,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,41 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,89 Prozent angezogen.
Am Markt war CSX jüngst 91,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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