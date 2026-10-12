CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Rentable CSX-Investition?
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren eingebracht
Das CSX-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CSX-Papier an diesem Tag 31,16 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 32,092 CSX-Aktien. Die gehaltenen CSX-Papiere wären am 09.10.2026 1 516,69 USD wert, da der Schlussstand 47,26 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 516,69 USD entspricht einer Performance von +51,67 Prozent.
Der CSX-Wert an der Börse wurde auf 87,30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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