S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CSX-Investment gewesen.

Das CSX-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CSX-Papier an diesem Tag 31,16 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 32,092 CSX-Aktien. Die gehaltenen CSX-Papiere wären am 09.10.2026 1 516,69 USD wert, da der Schlussstand 47,26 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 516,69 USD entspricht einer Performance von +51,67 Prozent.

Der CSX-Wert an der Börse wurde auf 87,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at