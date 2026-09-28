S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CSX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CSX-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die CSX-Aktie an diesem Tag bei 10,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 999,667 CSX-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 46 764,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,78 USD belief. Mit einer Performance von +367,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte CSX einen Börsenwert von 86,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at