CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Rentables CSX-Investment?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen
CSX-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,15 USD. Bei einem CSX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,845 CSX-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,08 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 13.11.2026 auf 52,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,08 Prozent zugenommen.
CSX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSX Corp.
|
16:03
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu CSX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CSX Corp.
|47,50
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.