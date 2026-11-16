S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen

CSX-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,15 USD. Bei einem CSX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,845 CSX-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,08 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 13.11.2026 auf 52,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,08 Prozent zugenommen.

CSX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at