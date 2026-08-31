CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Profitable CSX-Investition?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit CSX-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in CSX-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106,082 CSX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 439,88 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 28.08.2026 auf 51,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 443,99 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CSX eine Börsenbewertung in Höhe von 95,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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