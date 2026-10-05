S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CSX-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CSX-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CSX-Anteile bei 36,01 USD. Bei einem CSX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,777 CSX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 47,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,71 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31,71 Prozent.

Insgesamt war CSX zuletzt 87,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at