CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|Frühe Investition
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSX von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CSX-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die CSX-Aktie bei 30,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 330,360 CSX-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 570,86 USD, da sich der Wert einer CSX-Aktie am 14.08.2026 auf 50,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,71 Prozent vermehrt.
CSX wurde am Markt mit 92,98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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