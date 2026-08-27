S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Cummins-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 232,05 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 43,094 Cummins-Aktien. Die gehaltenen Cummins-Anteile wären am 26.08.2026 24 914,46 USD wert, da der Schlussstand 578,14 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 149,14 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Cummins eine Marktkapitalisierung von 78,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at