Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Lukrativer Cummins-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Cummins-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 230,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cummins-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Cummins-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 227,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,34 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Cummins bezifferte sich zuletzt auf 72,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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