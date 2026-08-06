S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cummins-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cummins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 229,08 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,653 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cummins-Papiers auf 650,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 385,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 183,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cummins belief sich zuletzt auf 87,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at