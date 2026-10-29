Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Profitable Cummins-Investition?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Cummins-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 239,84 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,694 Cummins-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 156,02 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 28.10.2026 auf 531,39 USD belief. Damit wäre die Investition um 121,56 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Cummins belief sich zuletzt auf 73,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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