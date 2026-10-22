S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cummins eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Cummins-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cummins-Anteile 219,19 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cummins-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,562 Cummins-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 2 473,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542,21 USD belief. Das entspricht einem Plus von 147,37 Prozent.

Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 73,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at