Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Profitables Cummins-Investment?
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Cummins-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cummins-Anteile 219,19 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cummins-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,562 Cummins-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 2 473,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542,21 USD belief. Das entspricht einem Plus von 147,37 Prozent.
Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 73,54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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