Cummins Aktie

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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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Frühes Investment 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cummins von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cummins-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Cummins-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cummins-Aktie betrug an diesem Tag 227,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,387 Cummins-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 516,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 266,06 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 266,06 USD entspricht einer Performance von +126,61 Prozent.

Der Börsenwert von Cummins belief sich jüngst auf 71,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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