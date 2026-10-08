Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Performance unter der Lupe
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cummins-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cummins-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Cummins-Papier letztlich bei 128,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,857 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cummins-Papiers auf 517,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 277,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 302,77 Prozent vermehrt.
Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 73,65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
Analysen zu Cummins Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|466,80
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.