S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cummins-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cummins gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cummins-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Cummins-Papier letztlich bei 128,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,857 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cummins-Papiers auf 517,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 277,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 302,77 Prozent vermehrt.

Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 73,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at