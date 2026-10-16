CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Investmentbeispiel
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
CVS Health-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die CVS Health-Aktie investierten, hätten nun 1,399 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 92,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,50 Prozent angewachsen.
CVS Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,88 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CVS Health Corp
|82,22
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.