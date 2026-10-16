S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CVS Health-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

CVS Health-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die CVS Health-Aktie investierten, hätten nun 1,399 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 92,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,50 Prozent angewachsen.

CVS Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at