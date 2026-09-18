CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Rentable CVS Health-Anlage?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.09.2023 wurde das CVS Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70,70 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CVS Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 141,443 CVS Health-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (90,27 USD), wäre die Investition nun 12 768,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CVS Health bezifferte sich zuletzt auf 117,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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