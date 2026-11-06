CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Lukratives CVS Health-Investment?
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem CVS Health-Papier statt. Zum Handelsende standen CVS Health-Anteile an diesem Tag bei 78,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,271 CVS Health-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 81,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,39 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 103,39 USD entspricht einer Performance von +3,39 Prozent.
Zuletzt verbuchte CVS Health einen Börsenwert von 101,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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