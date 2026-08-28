CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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CVS Health-Investment im Blick 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CVS Health-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CVS Health-Aktie 83,71 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,460 CVS Health-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 100,23 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Papiers am 27.08.2026 auf 92,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von CVS Health belief sich zuletzt auf 120,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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