CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Hochrechnung
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden CVS Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CVS Health-Papier an diesem Tag bei 74,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,392 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CVS Health-Aktie auf 95,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 276,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,61 Prozent gesteigert.
CVS Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 122,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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