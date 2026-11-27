CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Profitables CVS Health-Investment?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CVS Health-Aktie statt. Der Schlusskurs der CVS Health-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,06 USD. Bei einem CVS Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,350 CVS Health-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CVS Health-Papiere wären am 25.11.2026 109,45 USD wert, da der Schlussstand 81,06 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 9,45 Prozent.
CVS Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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