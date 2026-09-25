CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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Profitable CVS Health-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine CVS Health-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CVS Health-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das CVS Health-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 84,71 USD. Bei einem CVS Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,180 CVS Health-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,40 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 24.09.2026 auf 85,05 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 100,40 USD, was einer positiven Performance von 0,40 Prozent entspricht.

Der CVS Health-Wert an der Börse wurde auf 109,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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