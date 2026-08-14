S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CVS Health-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das CVS Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,499 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,35 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 13.08.2026 auf 94,99 USD belief. Mit einer Performance von +42,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte CVS Health einen Börsenwert von 121,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at