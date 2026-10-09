S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen CVS Health-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die CVS Health-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CVS Health-Papier an diesem Tag bei 76,74 USD. Bei einem CVS Health-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 130,310 CVS Health-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 441,23 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 08.10.2026 auf 87,80 USD belief. Damit wäre die Investition 14,41 Prozent mehr wert.

Am Markt war CVS Health jüngst 112,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at