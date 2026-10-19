Danaher Aktie

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WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Danaher-Performance im Blick 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danaher-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Danaher-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Danaher-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,34 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,634 Danaher-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Danaher-Papiers auf 229,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 351,68 USD wert. Damit wäre die Investition um 235,17 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Danaher zuletzt 161,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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