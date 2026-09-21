S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danaher-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Danaher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Danaher-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Danaher-Anteile bei 68,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,458 Danaher-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 308,79 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 18.09.2026 auf 211,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,79 Prozent.

Danaher wurde am Markt mit 148,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at