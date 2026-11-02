S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danaher von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Danaher-Aktien verdienen können.

Danaher-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 192,98 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,518 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 232,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,34 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Danaher eine Börsenbewertung in Höhe von 163,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at