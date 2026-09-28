S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danaher von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Danaher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Danaher-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Danaher-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 184,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, befänden sich nun 5,410 Danaher-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Danaher-Papiers auf 224,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 214,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,45 Prozent.

Danaher war somit zuletzt am Markt 157,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at