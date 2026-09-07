S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danaher von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Danaher eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Danaher-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 225,77 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Danaher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,429 Danaher-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 207,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919,80 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Danaher belief sich zuletzt auf 146,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at