Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Danaher-Aktie gebracht.

Das Danaher-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 227,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Danaher-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,440 Danaher-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,91 USD, da sich der Wert einer Danaher-Aktie am 20.11.2026 auf 220,36 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 96,91 USD entspricht einer negativen Performance von 3,09 Prozent.

Danaher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 153,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at