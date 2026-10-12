Danaher Aktie

Danaher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Profitable Danaher-Anlage? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Danaher-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Danaher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 262,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,380 Danaher-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,61 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 09.10.2026 auf 219,81 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 83,61 USD entspricht einer negativen Performance von 16,39 Prozent.

Danaher wurde am Markt mit 154,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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