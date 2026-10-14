S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Darden Restaurants eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Darden Restaurants-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Darden Restaurants-Anteile bei 134,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,746 Darden Restaurants-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 205,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 53,43 Prozent.

Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 22,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at