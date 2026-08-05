Darden Restaurants Aktie

Darden Restaurants für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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Lukratives Darden Restaurants-Investment? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Darden Restaurants-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,42 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 160,205 Darden Restaurants-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 773,15 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Papiers am 04.08.2026 auf 204,57 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 32 773,15 USD entspricht einer Performance von +227,73 Prozent.

Darden Restaurants wurde am Markt mit 23,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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